Schulting voltooit gouden hattrick, bronzen De Laat pakt olympisch ticket

Met die zege is ook officieel verzekerd van een startplaats bij de Olympische Spelen in Peking, waar ze haar titel zal verdedigen.

Suzanne Schulting heeft haar gouden hattrick te pakken bij de wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen. Na de 500 meter en de 1.500 meter was ze zondag ook superieur op de 1.000 meter.

En ook op de 1.000 meter was er geen kruid gewassen tegen de Friezin. Xandra Velzeboer nam brutaal de leiding in die finale. Vier rondes voor het einde nam Schulting die positie over en hield professioneel de deur dicht voor de Canadese Courtney Sarault, de Zuid -Koreaanse Choi Minjeong en de Poolse Natalia Maliszewska.

In Debrecen kon Schulting weer terugvallen op haar grootste kwaliteit: vroeg de kop nemen en iedereen uit haar zog stampen. Dat leverde al goud op op de 500 meter en 1.500 meter.

Voor de olympisch kampioene op de 1.000 meter telt dit seizoen maar een podium: weer schitteren bij de Olympische Spelen. Zo experimenteerde ze bij de vorige wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagoya op haar 1.000 meter door zich met opzet in het strijdgewoel te begeven.

Daardoor eindigde Velzeboer als vierde en is nu knap derde in de stand om de wereldbeker. Schulting gaat uiteraard aan de leiding met een straatlengte voorsprong op de Amerikaanse Kristen Santos.

Velzeboer eindigde in het lijf-aan-lijfgevecht achter Schulting als vijfde, maar werd daarbij gehinderd door de Canadese Sarrault. Die moest dat bekopen met een diskwalificatie.

De Laat derde op 1.000 meter

Bij de mannen werd Itzhak de Laat derde op de 1.000 meter en dat was na de zilveren plak in Nagoya genoeg voor plaatsing voor de Spelen in Peking.

Er zat zelfs nog meer in voor de Leeuwarder, als hij door de Canadees Jordan Pierre-Gilles niet de pas was afgesneden. De Laat viel ver terug en kwam niet meer in de buurt van Pascal Dion en winnaar Hwang Daehon.

Wel schaatste hij zich eenvoudig naar de derde plek.