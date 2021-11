Clean sweep Schulting met vier zeges in een weekend: 'Geef mezelf een achtje'

Later op de dag pakte Schulting ook nog haar vierde titel in Debrecen. Met Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en reserve Rianne de Vries was ze ook de beste op de 3.000 meter aflossing. Na de EK in Debrecen (2020) en Gdánsk (2021) en het WK in Dordrecht (2021) is het de vierde keer dat Schulting alle titels in een weekend op haar naam schreef. "Het geheim? Er gewoon voor gaan", zei de stralende Schulting na haar derde triomf op evenzoveel individuele nummers dit weekend. "Elke sporter heeft zijn onzekerheden. Die heb ik ook. Ben ik wel goed genoeg?"

Schulting na gouden hattrick in Debrecen: 'Welk cijfer ik mezelf geef? Een achtje' - NOS

"Ik zit goed in mijn vel en had er gewoon heel erg veel zin in", vervolgde ze. "Ik geniet er heel erg van en ik denk dat dat toch wel key is."

Niet alleen stampen Voor de olympisch kampioene op de 1.000 meter telt dit seizoen maar een podium: weer schitteren bij de Olympische Spelen. Zo experimenteerde ze bij de vorige wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagoya op haar 1.000 meter door zich met opzet in het strijdgewoel te begeven. Schulting, doorgaans gewend aan de koppositie, hoopte zo haar inhaalvaardigheden aan te scherpen, maar moest dat 'bekopen' met zilver. In Debrecen kon Schulting weer terugvallen op haar grootste kwaliteit: vroeg de kop nemen en iedereen uit haar zog stampen. Dat leverde al goud op op de 500 meter en 1.500 meter. En ook op de 1.000 meter was er geen kruid gewassen tegen de Friezin. Xandra Velzeboer nam brutaal de leiding in die finale. Vier rondes voor het einde nam Schulting die positie over en hield professioneel de deur dicht voor de Canadese Courtney Sarault, de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong en de Poolse Natalia Maliszewska.

Schulting ook soeverein op 1.000 meter bij wereldbeker Debrecen, Velzeboer vierde - NOS

Het leek simpel, maar in de halve finale en de finale moest Schulting wel degelijk al haar vaardigheden voor de dag halen. "Vandaag heb ik wel echt geracet. Het is niet alleen hard bijten, stampen en hopen dat je het redt tot de finish. Nee, het is ook andere lijnen rijden en de mensen achter je in de weg zitten, zodat ze niet meer weten wat ze met je aan moeten. En dat is eigenlijk het lekkerste." Bij de Olympische Spelen in Peking in februari wil ze op haar best zijn. Maar welk cijfer zou Schulting zichzelf nu al geven? "Ik zou mezelf nog geen negen geven en dus ook geen tien. Een achtje, zevenhalf misschien. Nou doe maar een acht. Die tien moet maar op de Spelen."

Velzeboer eindigde in de finale in het lijf-aan-lijfgevecht achter Schulting als vijfde, maar werd daarbij gehinderd door de Canadese Sarrault. Die moest dat bekopen met een diskwalificatie. Daardoor eindigde Velzeboer als vierde en is nu knap derde in de stand om de wereldbeker. Schulting gaat uiteraard aan de leiding met een straatlengte voorsprong op de Amerikaanse Kristen Santos. Clean sweep: ook goud op 3.000 meter aflossing Later op zondag zorgde Schulting zelfs voor een clean sweep door met Nederland de 3.000 meter aflossing te winnen. Canada nam de kop, met de Nederlandse ploeg in het kielzog. Met 12 ronden te gaan vond Van Kerkhof het genoeg, nam de kop over en zette Velzeboer, Poutsma en Schulting zo in een ideale positie. De Canadese Sarrault wist het gat in de de slotronden nog te dichten, maar het was Schulting die voor de vierde keer juichend over de streep kwam.

Nederlandse shorttracksters ongenaakbaar op 3.000 meter aflossing - NOS

Met twee overwinningen en een tweede plaats gaan de Nederlandse shorttracksters onbedreigd aan de leiding in het wereldbekerklassement.

De Laat derde op 1.000 meter Bij de mannen werd Itzhak de Laat derde op de 1.000 meter en dat was na de zilveren plak in Nagoya genoeg voor plaatsing voor de Spelen in Peking. Er zat zelfs nog meer in voor de Leeuwarder, als hij door de Canadees Jordan Pierre-Gilles niet de pas was afgesneden. De Laat viel ver terug en kwam niet meer in de buurt van Pascal Dion en winnaar Hwang Dae-hon. "Misschien was het een beetje een wraakactie", opperde De Laat over de actie van de Canadees, die later gediskwalificeerd werd. "Ik pakte hem op zo'n zelfde soort actie. Die kon heel mooi, maar hij doet hem gewoon zo laat. Daar kun je niets aan doen. En in de finale is dat rottig, want je verliest meteen twee plekken."

Vervolgens schaatste hij zich eenvoudig naar de derde plek, waardoor hij zich nu ook zeker weet van de Olympische Spelen is prettig, al wil hij het niet groter maken dan het is. "Na Nagoya maakte ik me al niet zo heel veel zorgen meer voor die kwalificatie voor de Spelen", relativeerde De Laat. "Maar het is gewoon lekker dat ik hier bewijs dat Nagoya geen uitschieter was en ik op de 1.000 gewoon goed bezig ben."

Hoofdrol Van 't Wout in 'race van de dag' Jens van 't Wout speelde een hoofdrol in misschien wel de spectaculairste race van de dag. Zijn serie in de kwartfinales zat vol met wereldtoppers, waaronder meervoudig olympisch kampioen Charles Hamelin en de Chinees Ren Ziwei, zaterdag nog winnaar van de 1.500 meter.

Van 't Wout blijft fier overeind tussen blunderende shorttracksterren - NOS

Van 't Wout hield zich prima staande en dook vlak achter Hamelin de laatste twee ronden in. De Canadees schoof echter onderuit en toen Ren vervolgens een ronde te vroeg dacht te finishen, reed Van 't Wout onbedreigd naar de zege. De finale bleek uiteindelijk een brug te ver voor Van 't Wout, die uiteindelijk als zesde eindigde. Dat is ook zijn plek in het wereldbekerklassement op de 1.000 meter. De Laat is derde in die stand, die aangevoerd wordt door de Canadees Dion.