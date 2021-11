N'tab herpakt zich op tweede 500 meter in Stavanger, Japanner Shinhama wint

Dai Dai N'tab heeft zich in de vierde internationale wedstrijd over 500 meter herpakt. De Nederlandse sprinter eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger als zesde, op slechts 0,14 seconden van winnaar Tatsuya Shinhama uit Japan.

N'tab begon niet goed aan zijn seizoen; in de eerste drie 500 meters eindigde hij buiten de toptien, terwijl hij vorig seizoen het klassement nog wist te winnen. Zijn vierde race ging een stuk beter; met 34,72 kwam hij 0,05 seconden tekort voor een podiumplaats.

Regerend wereldkampioen Laurent Dubreuil, zaterdag winnaar van de eerste 500 meter, eindigde als tweede. Het brons ging naar de Rus Artem Arefyev.

Persoonlijk record Scheperkamp

Naast N'tab deed de talentvolle Merijn Scheperkamp het ook goed; met 34,75 verbeterde de 21-jarige Scheperkamp zijn persoonlijk record en eindigde hij als zevende.

De Nederlandse mannen kwamen in de eerste drie wereldbekerraces over 500 meter niet zo dicht in de buurt van het podium als in de vierde race. Kai Verbij was zaterdag de beste Nederlander op de achtste plaats.

Een dag later was Verbij de minst snelle Nederlander. Met 35,02 werd hij zestiende. Hein Otterspeer eindigde met 34,98 als vijftiende.

