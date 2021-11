Krol, Nuis en Roest nog niet in vorm op 1.500 meter, N'tab herpakt zich

Krol eindigde vorige week op een teleurstellende zestiende plaats. In Stavanger herpakte hij zich vrijdag met een zege op de 1.000 meter. Daarna vertelde hij dat zijn slechte prestatie van vorige week vooral te wijten was aan een verkeerd geslepen schaats.

In Stavanger was Nuis dan ook gebrand op revanche. Hij ging nog wel aardig van start, maar beet zich stuk op de tijd van de sterke Ning.

Vorige week liep de eerste internationale 1.500 meter voor de Nederlandse schaatsers ook uit op een deceptie. Nuis was bij de eerste wereldbeker in Polen de minst slechte Nederlander op de zesde plaats, waarvoor hij zich "diep schaamde".

De tweede internationale 1.500 meter van het olympische seizoen heeft voor de Nederlandse schaatsers opnieuw een teleurstellend resultaat opgeleverd. Regerend wereldkampioen Thomas Krol was bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger de beste Nederlander op de vijfde plaats met 1.46,16.

Op de 500 meter herpakte Dai Dai N'tab zich in de vierde internationale race van het seizoen. De Nederlandse sprinter eindigde in het Noorse Stavanger als zesde, op slechts 0,14 seconden van winnaar Tatsuya Shinhama uit Japan.

De Nederlandse mannen kwamen in de eerste drie wereldbekerraces over 500 meter niet zo dicht in de buurt van het podium als in de vierde race. Kai Verbij was zaterdag de beste Nederlander op de achtste plaats.

Een dag later was Verbij de minst snelle Nederlander. Met 35,02 werd hij zestiende. Hein Otterspeer eindigde met 34,98 als vijftiende.

De wereldbeker in Stavanger is te volgen bij de NOS, op NPO 1 en via deze livestream. Bekijk het programma van zondag hieronder: