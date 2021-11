Politie grijpt in bij betoging Brussel en begint met arrestaties 'onruststokers'

In Brussel zijn tienduizenden mensen bijeengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens een officiële telling van de politie waren er 35.000 betogers op de been. Een deel van de betogers weigerde de afgesproken route te lopen en raakte slaags met de politie en richtte vernielingen aan.

Even voor 17.00 uur meldde de politie dat het een einde maakt aan de demonstratie en "overgaat tot aanhouding van onruststokers".

De meerderheid van de betogers was vreedzaam, een groot deel van hen is al naar huis vertrokken, meldt een verslaggever van de VRT. Een groep relschoppers is door de politie bijeengedreven in een park. Hoeveel aanhoudingen er zijn verricht is nog niet bekend.

Waterkanon en traangas

Het protest begon grotendeels vreedzaam, maar later zag de politie zich toch genoodzaakt een waterkanon in te zetten en traangas te gebruiken, meldt Het Laatste Nieuws.

De massa liep in een stoet door de Belgische hoofdstad, sommige betogers weken af van de route en stuitten dan op de politie. Her en der wordt de politie bekogeld met vuurwerk.

Volgens de VRT is er al "heel wat schade" in de stad. Zo zijn de ruiten van verschillende auto's stukgeslagen en is een terras vernield. Op enkele plekken zijn brandjes gesticht en is politiematerieel vernield. Het Laatste Nieuws meldt dat er enkele agenten gewond zijn geraakt. Ze werden bekogeld met flessen en vuurwerk.

Na de rustige start van de betoging liep het uit de hand en greep de politie in: