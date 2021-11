PSV verloor terrein in de strijd bovenin. Zonder goed te spelen leek de club uit Eindhoven op weg naar de eerste uitzege van het seizoen, maar twee minuten voor tijd maakte PEC Zwolle toch nog 1-1.

De voetbalsters van Ajax blijven in het spoor van koploper FC Twente in de eredivisie vrouwen. In een eenzijdig duel was Ajax op De Toekomst met 2-0 te sterk voor Excelsior.

Victoria Pelova zorgde ervoor dat Ajax met een 2-0 voorsprong de rust inging. De international scoorde met een prachtige schot in de bovenhoek.

Laagvlieger Excelsior was met bescheiden ambities afgereisd naar Amsterdam en werd vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Toch duurde het ruim een half uur voor Ajax de ban wist te breken via Romée Leuchter.

PSV, dat dit seizoen nog geen uitduel wist te winnen, speelde een bleke wedstrijd in Zwolle. Met bondscoach Mark Parsons op de tribune in Zwolle kreeg PEC kreeg voor rust de betere kansen, maar in de derde minuut van de toegevoegde tijd kwam PSV op voorsprong.

De grote pechvogel van die eerste helft was Jeva Walk, die een prachtige aanval van PEC Zwolle niet wist te besluiten met een rake kopbal en in de toegevoegde tijd van de eerste helft ook nog een strafschop veroorzaakte.

Niet dat Walk veel blaam trof: Naomi Pattiwael schoot de bal van zeer korte afstand richting het gezicht van de PEC-aanvalster, die in een reflex de bal met haar handen afweerde. Desiree van Lunteren pakte het cadeautje dankbaar uit.

Eerste treffer White

In een buitengewoon tamme tweede helft kreeg PEC toch waar het recht op had: twee minuten voor tijd maakte de Amerikaanse invalster Karli White haar eerste doelpunt in de eredivisie en schonk de Zwolse ploeg zo alsnog een punt.