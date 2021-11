FC Groningen maakt einde aan ongeslagen reeks Go Ahead Eagles

Pas na een dik halfuur kwam ook de thuisploeg aan een aanval toe, maar op weg naar het vijandelijke doel struikelde Philippe Rommens potsierlijk over zijn eigen benen. Kort voor rust moest de Groningse sluitpost Peter Leeuwenburgh voor het eerst in actie komen. Hij keerde een inzet van de Griek Giannis Botos.

Zo had Michael de Leeuw in zijn 150ste wedstrijd voor Groningen de bal na een klein halfuur voor het inknikken, maar Werner Hahn redde knap. De doelman zag een schot van Tomas Suslov, die eerder in het duel al op Hahns vuisten was gestuit, rakelings naast gaan.

Go Ahead had een mooie serie achter de rug - inclusief een zege bij Vitesse en een 0-0 bij landskampioen Ajax -, maar tegen FC Groningen bleef onzichtbaar waar die succesreeks vandaan was gekomen. De gasten domineerden in het vanwege de coronamaatregelen lege stadion en kregen ook de beste kansen.

FC Groningen heeft een einde gemaakt aan de vijf wedstrijden tellende ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles. De nummer 15 van de ranglijst won in Deventer verdiend met 1-0 van de gepromoveerde nummer 10, die in de vertrouwde Adelaarshorst duidelijk het eigen publiek miste.

Na rust kreeg Groningen al snel de beloning voor het betere spel. Wessel Dammers kopte een vrije trap terug naar Jörgen Strand Larsen, die van dichtbij kon afronden. De VAR checkte nog even of er sprake was van buitenspel, maar Franca Overtoom, die als eerste vrouw als assistent-scheidsrechter in de eredivisie mocht optreden, had - tot haar zichtbare vreugde - terecht de vlag naar beneden gehouden.

Zou Go Ahead onder normale omstandigheden door het thuispubliek naar de vechtmodus zijn gedirigeerd, zoals eerder dit seizoen bijvoorbeeld tegen Heracles en met name Fortuna Sittard toen een 3-1 achterstand in een 4-3 zege werd omgezet, die aanjager ontbrak deze middag. Groningen bleef voor het meeste gevaar zorgen.

Twee keer tweede geel

Toch had invaller Martijn Berden na een combinatie met Luuk Brouwers een kwartier voor tijd de gelijkmaker op zijn schoen. Leeuwenburgh slaagde er echter voldoende in de bal te remmen, waarna de verdediging opruiming kon houden.

Een minuut later kreeg Inigo Cordoba, die eerder geel had ontvangen voor een schwalbe, na een tackle zijn twee prent te zien en leek het lot van Go Ahead wel bezegeld. Toch wist Berdens na een verre uittrap van Hahn en een knappe individuele actie nog gevaarlijk te worden, maar hij schoot via Leeuwenburgh naast. Die greep ook met succes in toen Mike te Wierik zijn verdedigende werk even verzaakte.

In de extra tijd kon ook Go Ahead-speler Joris Kramer met zijn tweede gele kaart voortijdig naar de kleedkamer.