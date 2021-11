Wereldtitel voor Nederlands mannen en vrouwen in olympische 49erFX-klasse

Odile van Aanholt en Elise Ruyter hebben in Oman de wereldtitel behaald in de olympische 49erFX-klasse. Het duo won in de snelle en technisch veeleisende tweemansboot in Al-Musannah twee races, eindigde 15 van de 16 keer in de toptien en had in de medalrace aan een derde plaats genoeg.

Het zilver ging naar het Noorse tweetal Helina Naess/Marie Naess-Ronningen, die met een tweede plaats in de medalrace de olympisch kampioenen Martine Grael en Kathena Kunze uit Brazilië achter zich hielden.

Goud voor de mannen

Bij de mannen pakten ook Bart Lambriex en Floris van de Werken de wereldtitel. Het talentvolle duo zit pas een paar maanden samen in de boot.

In september verbraken Lambriex en Pin van Vugt, die op de Olympische Spelen van Tokio zesde waren geworden, de samenwerking. Daarop stapte Van de Werken aan boord.

Dat nieuwe koppel kwam in Al-Musannah sterk voor de dag. Lambriex en Van Vugt begonnen als leiders aan de slotdag.