Fransman Ogier pakt voor de achtste keer wereldtitel bij de rallyrijders

Sébastien Ogier heeft voor de achtste keer de wereldtitel bij de rallyrijders veroverd. De 37-jarige Fransman deed dat in stijl door in Monza in een Toyota de twaalfde en laatste race van het seizoen te winnen.

Na zaterdag had Ogier een minimale voorsprong van een halve seconde op de Welshman Elfyn Evans, zijn enige overgebleven concurrent.

Op de slotdag kwam Ogier met de schrik en slechts lichte schade vrij toen hij in een chicane een betonblok schampte. Evans ging tijdens de voorlaatste proef met blokkerende remmen de strobalen in. Hij liet zijn Toyota twee keer afslaan en zag zijn achterstand op Ogier oplopen naar ruim zeven seconden.