Levering cv-ketels onder druk: 'Onhandig, zo voor de winter'

Volgens Techniek Nederland verspreidt het tekort aan chips en elektronica zich als een olievlek: ook bij zonnepanelen en warmtepompen zijn er forse leveringsachterstanden. Terpstra: "Maar de sector is creatief en doet er alles aan om de leveringsachterstanden in te halen. We kunnen alleen niet ontkennen dat de verwarmingssector nu onder druk staat."

"Ik durf mij bijna niet meer aan een voorspelling te wagen. Want zo lang de coronabesmettingen blijven oplopen, wordt de hele keten belemmerd. Zo zijn er weer lockdowns geweest in onder andere Vietnam en Maleisië. Daardoor zijn de tekorten aan chips en elektronica weer opgelopen", zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro.

Eerder werden autofabrieken stilgelegd en was het langer wachten op huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica door het chiptekort. Volgens deskundigen leek de autosector eind juli over het dieptepunt heen te zijn, maar de coronapandemie blijft roet in het eten gooien voor de chipindustrie.

"Met piepen en kraken krijgen installateurs de magazijnen nog gevuld. De paniek breekt nog niet uit, maar het gebeurt wel op een uiterst ongelukkig moment zo voor de winter. En bij een strenge vorst is de kans groot dat oude en slechte cv-ketels het begeven", zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. De ondernemersvereniging benadrukt dat het nu nog belangrijker is om de cv-ketel tijdig te laten controleren om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten.

Het wereldwijde chiptekort raakt nu ook de verwarmingssector: verschillende onderdelen zijn minder leverbaar en daarom kunnen onder meer cv-ketels minder makkelijk worden gerepareerd of geleverd. Fabrikanten en installateurs zeggen hard te moeten werken om Nederland deze winter warm te houden.

En die druk voelt directeur Martin Hoekstra van verwarmingsinstallateur ST/Warmte direct. "Het is een uitdaging. We verkopen nog wel cv-ketels, maar het is net zoals vroeger bij de groenteboer: als er aardbeien in het seizoen zijn, dan kun je ze verkopen, maar anders niet."

Want Hoekstra is afhankelijk van grote fabrikanten, zoals Vaillant, Remeha en Nefit, maar zij kunnen de laatste maanden niet altijd leveren en dus moet hij het doen met het type of de merken ketels die nog wel beschikbaar zijn.

Voorraden

Zijn klanten hebben daar nog niets van gemerkt, omdat Hoekstra onderdelen en ketels uit andere magazijnen in Europa heeft kunnen halen. Nefit laat desgevraagd weten dat zij met man en macht werken om de voorraad op peil te houden.

Maar ondanks dat is het nog maar de vraag of installaties en apparaten op tijd worden geleverd. Zo hebben steeds meer mensen een warmtepomp besteld om de gasrekening naar beneden te krijgen. Hoekstra: "De meeste hybride warmtepompen kunnen we pas half februari plaatsen. Dus mensen die vanwege de hogere energieprijzen een warmtepomp willen, hebben daar door de langere levertijden niets aan."

Volgens Techniek Nederland heerst er geen onrust, maar is het chiptekort wel direct merkbaar. En een strenge winter of niet, fabrikanten en installateurs moeten alles op alles zetten, zodat mensen deze winter niet in de kou zitten.