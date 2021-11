Meer arrestaties na onrust Den Haag, negentien verdachten vast

Onrustig in Haagse Schilderswijk: politie grijpt in, meerdere arrestaties - NOS

Volgens de politie keerde de rust in Den Haag rond 01.00 uur weer terug. Ook op andere plaatsen in het land was het gisteravond en vannacht onrustig, zoals in Roermond, Stein, Urk en Bunschoten. In Urk werden twaalf mensen aangehouden, meldt de gemeente, de meesten voor bezig van zwaar vuurwerk. In Limburg werden dertien verdachten opgepakt.

Op veel plekken was de politie uit voorzorg aanwezig, omdat er al berichten rondgingen dat er rellen dreigden. Ook in Den Haag was dat het geval. De politie zegt dat agenten daar al vroeg in de avond zichtbaar op straat aanwezig waren, vanwege de oproepen op sociale media.

Volgens de politie gingen er ook berichten rond over Katwijk. Daarom waren ook daar waren agenten aanwezig op straat, maar volgens de politie bleven grote ongeregeldheden uiteindelijk uit. Wel gooide een groep jongeren op de boulevard met zwaar vuurwerk na sluitingstijd van de horeca.