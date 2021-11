Nieuwe poging om boogbrug Vianen weg te halen: 'Omstandigheden gunstig'

Pas later op de avond, rond 18.30 uur, wordt de brug langzaam losgemaakt en op het ponton gehesen en een kwartslag gedraaid. Wanneer dat alles achter de rug is, wordt de brug naar verwachting rond 20.30 uur weggevaren.

Sinds 09.00 uur is de Lek gestremd voor het scheepvaartverkeer. De rest van de ochtend wordt het ponton, waarop de zware brug wordt uitgevaren, gereedgemaakt. Zo'n honderd mensen zijn in de weer om alles in goede banen te leiden. Zij zullen het ponton onder de brug schuiven zodat het daarna met kabels aan de brug vastgemaakt kan worden.

"Er is nu sprake van springtij. En we kunnen de kraan - de stuwen bij Hagestein - ook een beetje openzetten om de perfecte waterstand te creëren. Dit allemaal om de brug op een zo goed mogelijke manier op dat ponton te kunnen laden. Er moet namelijk een flinke plons onder het ponton zitten, om het maar even zo te zeggen."

Vandaag wordt de #BoogbrugVianen alsnog opgetild en uitgevaren! 💪 De omstandigheden om de stalen #brug te verwijderen zijn gunstig en de hele operatie is wederom #live te volgen, tussen nu en middernacht. 🎥 Check de #livestream via deze link: https://t.co/dhFYQQkImF pic.twitter.com/PZzgZIx2FC

De boogbrug uit 1936 is al zeventien jaar overbodig omdat de snelweg A2 sinds 2004 twee nieuwe Lekbruggen heeft. Het is geen monument en heeft ook geen nieuwe functie gekregen. Ondertussen kostte het behoud van de brug wel geld. Daarom is besloten de brug te verwijderen.

De eerste poging mislukte doordat een van de lierkabels onder water beschadigd raakte. Waarschijnlijk, ontdekte Rijkswaterstaat later, omdat het ponton tegen een groot stuk staal was gevaren. Of dat nu opnieuw kan gebeuren? De Boer acht de kans nihil. "We hebben nu sonaronderzoek laten doen om te kijken of er objecten op de bodem van de Lek liggen. Dat we echt zeker weten dat we niet nog eens zoiets onder water tegenkomen."