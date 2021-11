Eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter in eredivisie: 'Heel trots'

"Ik ben er heel trots op dat ik dit heb bereikt", zegt Overtoom in een interview met de KNVB . "Ik heb er hard voor gewerkt en goede prestaties geleverd. Dan is dit een mooie beloning."

Een primeur in de eredivisie vanmiddag: voor het eerst staat een vrouwelijke official langs de lijn. De KNVB heeft de 29-jarige Franca Overtoom aangesteld als assistent-scheidsrechter voor het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Ze is de eerste vrouw die als official actief is op het hoogste niveau van het betaald voetbal in Nederland.

Wel vindt de Obdamse het jammer dat er vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom is in het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer, waar de wedstrijd om 12.15 uur begint. "Dat is natuurlijk niet de sfeer die ik mij had voorgesteld bij mijn eerste wedstrijd in de eredivisie. Daarnaast had ik graag familie en vrienden uitgenodigd. Ik zal het moeten accepteren."

Volgens Overtoom is haar taak vanmiddag in de eredivisie niet anders dan bij een 'gewone' wedstrijd. "Behalve dat ik nog niet vaak als assistent-scheidsrechter met een VAR heb gewerkt. Ik sta op dit podium vanwege mijn goede prestaties, dus ik vertrouw er op dat het goed gaat."

De assistent-scheidsrechter, die haar carrière in de voetbalwereld combineert met een baan als tandarts bij de marine, is al drie jaar actief in de Keuken Kampioen Divisie, de op een na hoogste competitie voor betaald voetbal in Nederland. In oktober vlagde ze nog bij de derby tussen MVV Maastricht en Roda JC, die werd gestaakt vanwege ongeregeldheden.

Vrouwelijke officials in het betaald voetbal

Franca Overtoom is weliswaar de eerste vrouwelijke official in de eredivisie, maar niet in het betaald voetbal. In 2001 debuteerde Sjoukje de Jong als assistent-scheidsrechter bij Go Ahead Eagles tegen VVV-Venlo. Tien jaar later maakte Nicolet Bakker haar debuut als grensrechter bij de wedstrijd tussen Volendam en Fortuna Sittard.

De Alkmaarse Shona Shukrula was in 2020 de eerste vrouwelijke vierde official in de Keuken Kampioen Divisie. De 30-jarige Shukrula, die ook plaatsvervangend officier van justitie is, is sinds 2017 bovendien scheidsrechter bij de FIFA, waar ze internationale wedstrijden fluit.