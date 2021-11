Aanslag in Jeruzalem: Israëliër doodgeschoten, Palestijnse dader ook

De Israëlische minister van Veiligheid zegt tegen de krant Haaretz dat de dader zich had verkleed als ultra-orthodoxe jood. De politie zou onderzoeken of dat verhaal klopt.

In de oude binnenstad van Jeruzalem heeft een Palestijn een Israëliër gedood en drie of vier anderen verwond. Onder de gewonden zijn twee agenten. De aanslag werd gepleegd bij een van de toegangspoorten naar de heilige Tempelberg.

Afgelopen woensdag was er ook al een aanslag in Jeruzalem. Toen raakten twee agenten van de grenspolitie lichtgewond bij een mesaanval. De dader, een 16-jarige Palestijn, werd doodgeschoten.

De Tempelberg, waarop de Al Aqsa-moskee ligt, is voor zowel moslims als joden een heilige plaats. Het is er geregeld onrustig. De heuvel ligt in het oostelijke deel van Jeruzalem, dat in 1967 door Israël werd veroverd. De Israëliërs beschouwen heel Jeruzalem als hun hoofdstad. Voor de Palestijnen is Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat.