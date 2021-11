Manchester United stuurt Solskjaer naar huis na aanhoudende slechte resultaten

Solskjaer, oud-speler van de club, volgde eind 2018 José Mourinho op. United werd onder zijn hoede zesde, derde en tweede in de competitie en speelde één finale: in mei van dit jaar werd werd in de Europa League na strafschoppen verloren van Villarreal.

De laatste zeven duels leverden slechts vier punten op, waardoor de ploeg is afgezakt naar de zevende plaats, met twaalf punten achterstand op koploper Chelsea. De 48-jarige Noor betitelde de nederlaag bij Watford zelf na afloop als beschamend. Niet veel later besloot het bestuur afscheid van hem te nemen.

Ole Gunnar Solskjaer is ontslagen als coach van Manchester United. De 'Red Devils' gingen zaterdag bij Watford (4-1) al voor de vijfde keer dit seizoen onderuit in de Premier League.

Solskjaer, die begin september nog de teruggekeerde Cristiano Ronaldo aan zijn selectie kon toevoegen, dacht zaterdag zelf niet aan opstappen. "Ik zet me altijd in voor deze club. Dat doe ik al achttien jaar, zolang ik bij de club betrokken ben. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club."

Zidane of Rodgers?

Manchester United speelt dinsdag een uitwedstrijd tegen Villarreal in de Champions League. Volgens veel Engelse media zit dan technisch directeur Darren Fletcher op de bank. Zinédine Zidane en Brendan Rodgers zouden in beeld zijn om Solskjaer op te volgen.