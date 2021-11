Franse jager (70) schiet berin dood die hem in kuit beet

In het zuiden van Frankrijk heeft een jager een bruine beer doodgeschoten. De 70-jarige man is volgens de lokale autoriteiten in beide benen gebeten. Hij is met zware verwondingen per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde zaterdag aan het eind van de middag in de Pyreneeën, waar tientallen beren leven. De man zou in de omgeving van Seix met anderen op jacht zijn geweest naar wilde zwijnen toen hij oog in oog kwam met een vrouwtjesbeer. Die liep daar met haar welpen, wat haar agressieve reactie kan verklaren. Mogelijk wilde ze haar jongen beschermen.

Twee schoten

De beer nam onder meer een hap uit een kuit van de jager. De man schoot daarop tweemaal met zijn jachtgeweer. De bruine beer zou op slag dood zijn geweest. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd. De bruine beer is in Europa een beschermde diersoort waarop niet mag worden gejaagd.

De gewonde jager bloedde hevig, maar kon nog wel een bericht versturen met de portofoon die zijn jachtvereniging gebruikt om contact met elkaar te houden. Een andere jager hoorde zijn noodoproep. Eenmaal ter plaatse zag hij de dode beer liggen op een paar meter afstand van de 70-jarige. Hij verleende eerste hulp, waardoor het bloedverlies werd beperkt totdat de hulpdiensten arriveerden.

Tientallen beren

Per helikopter is de gewonde jager uit het bergachtige gebied naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een bekende van het slachtoffer is de man er slecht aan toe, schrijft persbureau AFP.

Volgens de lokale jagersvereniging valt zo'n incident te verwachten nu de berenpopulatie is toegenomen. Een onderzoeksgroep zegt dat er vorig jaar 52 à 64 bruine beren in de Pyreneeën leefden.

Het komt in de Franse Pyreneeën geregeld voor dat veedieren worden aangevallen door bruine beren. In 2019 werden er bijvoorbeeld 214 van dit soort incidenten geregistreerd. Maar het komt in Frankrijk zelden voor dat mensen door de beschermde diersoort worden aangevallen.

Vooral aanvallen in Roemenië

In Europa gaat het jaarlijks gemiddeld om zo'n 18 aanvallen door bruine beren op mensen. Dat concludeerde een in Nature gepubliceerd onderzoek naar berenaanvallen wereldwijd uit 2019. Met de kanttekening dat het vooral gebeurt in Roemenië, waar de populatie verreweg het grootst is van alle Europese landen.

Twee jaar geleden werden in een maand tijd drie mannen gedood door beren in Roemenië. Er leven daar zo'n 6000 volwassen beren en het aantal incidenten met mensen neemt er toe. Dat ligt volgens onderzoekers aan de combinatie van een groeiende populatie en een krimpend leefgebied voor de dieren.