Hand van Slot: 'Feyenoord had behoefte aan een trainer in plaats van een coach'

"Nee, ik zag niet direct een trainer in hem", is Jan Everse eerlijk, wanneer het over Arne Slot gaat. Everse had als trainer jarenlang de huidige Feyenoord-coach onder zijn hoede bij FC Zwolle. Vanmiddag (aftrap 14.30 uur) speelt Slot met Feyenoord tegen de club waarvoor hij zo'n 250 duels speelde. Waar hij als modale prof de top niet haalde, is hij als trainer inmiddels aardig op weg. Met de Rotterdamse ploeg kent hij een uitstekende seizoenstart. "Hij was een slimme speler die overal aan dacht en veel inzicht had. Dat zeker. Maar na een spelerscarrière kan het veel kanten opgaan", aldus Everse die vier seizoenen bij Feyenoord speelde en de club nog altijd een warm hart toedraagt.

12 mei 2013: Arne Slot neemt afscheid bij PEC Zwolle - Pro Shots

Wanneer de 67-jarige Everse over het huidige Feyenoord spreekt, proef je het optimisme. Net als in de rest van Rotterdam overigens. "Ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Maar je ziet dat Ajax en PSV makkelijk punten verspelen. En bij Feyenoord zit het niet tegen op dit moment", aldus Everse. "Ze ogen fit en spelen agressief. Ze zakken niet meer in tegen tegenstanders als RKC, zoals ze dat de afgelopen jaren deden. Dat was echt een topclub onwaardig." Hand van Slot Everse ziet ook duidelijk een veranderde speelstijl en de hand van Slot op Zuid. "Ze zetten goed hoog druk en het positiespel ziet er ook een stuk beter uit dan de laatste jaren." "Feyenoord had behoefte aan een trainer in plaats van een coach. Ze hebben te veel coaches gehad, die alleen maar de poppetjes neerzetten. Een trainer is elke dag bezig met het inslijpen van automatismen. Dat kost veel energie, maar je krijgt er veel voor terug. Dat deed ik ook, dus misschien heeft hij het wel van mij gezien", grapt Everse.

Cyriel Dessers te midden van de feestvreugde na een treffer in de blessuretijd tegen Sparta - ANP

Op basis van verliespunten zijn de Rotterdammers koploper in de eredivisie, maar of Feyenoord écht mee kan doen titel hangt volgens Everse af van verschillende factoren. "Als de spelers fit blijven en niet verkocht worden, zie ik ze best lang meedoen. Maar misschien worden Luis Sinisterra of Marcos Senesi wel verkocht. Dan wordt het een ander verhaal." "Ze moeten niet drie, vier spelers kwijtraken met blessures, want ze hebben een smalle selectie en wat erachter zit is niet veel. Maar ze spelen met plezier. Dat miste ik de afgelopen jaren. En dan is veel mogelijk." 'PEC degradatiekandidaat nummer één' Waar Feyenoord het boven verwachting goed doet, kent tegenstander PEC Zwolle veel problemen. Troosteloos staat de club onderaan en afgelopen week stapte trainer Art Langeler op. Dick Schreuder werd aangesteld als zijn vervanger. "Eerlijk gezegd lig ik niet wakker van die situatie", verklaart Everse. "Ik heb er een geweldige tijd gehad als trainer, maar ben geen fan van de club. Het is een prachtige club waar geweldige mensen werken. Voor dit seizoen zijn ze echt degradatiekandidaat nummer één. En dan zeg ik niks geks." "De laatste twee jaar was het al mager daar. Ze hebben een lichte selectie. Maar ik hoop echt dat ze erin blijven. Want vergis je niet: als je degradeert, is het moeilijk terugkeren vanuit de eerste divisie."