Avontuur Nederlandse 'spookvoetballer' eindigt in Deense cel

Als Verhagen in oktober naar Viborg komt, ziet technisch directeur Fredberg hem voor het eerst voetballen en krijgt de Deen zijn eerste shock. Al na één training wordt Verhagen eruit gehaald om alleen te trainen. Viborg FF denkt dan nog dat het allemaal goed komt, met de Chinese club en de Amerikaanse dollars in het achterhoofd.

Het is augustus 2019 als Verhagen wordt geïntroduceerd bij de Deense eerste divisieclub Viborg FF. De Deense technisch directeur Jesper Fredberg wordt benaderd door de Nederlander Mo Sinouh van het internationale voetbalmakelaarsbureau Stellar Group. Sinouh is een man die je als voetbalclub graag wilt kennen. Fredberg krijgt te horen dat Verhagen al na een paar maanden voor 2 miljoen Amerikaanse dollar aan de Chinese profclub Hebei Elite Football Club kan worden doorverkocht. Goede deal, denken ze bij Viborg FF.

De Nederlandse amateurvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen reisde de hele wereld rond en wist contracten te sluiten bij profclubs in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. Maar er was één probleem: Verhagen is zelfs op amateurniveau een matige voetballer.

De Chileense vriendin, Nayaret Muci, post foto's op Instagram van blauwe plekken op haar armen en benen en schrijft dat Verhagen haar zwaar mishandelt en in haar hotelkamer gevangenhoudt. Via Skype geeft Verhagen een interview aan de Chileense krant La Tercera, waarin de Chileense journalisten doorvragen over de blauwe plekken van de vriendin. De twee worden uiteindelijk gedwongen het hotel te verlaten, de Chileense vriendin vlucht naar een Deens blijf-van-mijn-lijfhuis.

Tegelijkertijd is Verhagen in opspraak geraakt door zijn privéleven. Zo neemt hij zijn vriendin vanuit Chili mee naar Denemarken en verhuist hij naar het Palads Hotel in Viborg. Daar wordt de politie er tot drie keer toe bijgehaald vanwege luidruchtige ruzies in de hotelkamer.

Maar eind november stort het kaartenhuis definitief in elkaar. Deense media onthullen dat Viborg FF, net als de andere profclubs, is benaderd door een nepagent, die zich als Mo Sinouh voordeed. En net als Viborg kregen ook de andere voetbalclubs het aanlokkelijke aanbod om Verhagen aan de Chinese club door te verkopen.

Terwijl het Nederlandse Vice Sports het spoor van Verhagen al langer natrekt, groeit ook in Denemarken het wantrouwen. Viborg FF krijgt, zoals beloofd, op 7 november een officieel bod van de Chinese profclub Hebei Elite FC voor de overname van Verhagen. Tenminste, Fredberg dénkt dat het bod van de Chinese club komt. Net zoals hij dénkt met de Nederlandse voetbalmakelaar Mo Sinouh te hebben gesproken. De technisch directeur vertelt de Deense media zelfs dat de aankoop van Verhagen een win-winsituatie is: "We verbeteren de speler en versterken onze relatie met een groot internationaal voetbalmakelaar-bureau."

Tegelijkertijd blijkt er een Facebookgroep te bestaan van Deense jonge vrouwen die zeggen door Verhagen te zijn bedrogen. Ze blijken zelfs tegelijkertijd een relatie met Verhagen te hebben gehad, zonder van elkaars bestaan te weten.

Eén ex, Mathilde Stage, vertelt aan de Deense tv dat ze Verhagen in najaar 2018 voor het eerst in Denemarken ontmoette. Hij vertelde haar dat hij professioneel voetballer in Georgië was. Hij was in Denemarken omdat hij overleg had met FC Kopenhagen en Brøndby. En, zo vertelt Stage, Verhagen droeg een trui van FC Midtjylland, de club van Rafael van der Vaart, omdat hij daar eerder had gespeeld.

Mathilde Stage was vol bewondering, maar haar ouders, beide voetbalfans, geloofden er weinig van. De moeder van Stage begreep bijvoorbeeld niet waarom Verhagen als profvoetballer zo weinig aan beweging deed: "Ik vroeg aan hem, moet je dan niet hardlopen of zo om in vorm te blijven? Maar hij zei dat periodes van volledige ontspanning juist heel belangrijk waren", vertelt de moeder aan de Deense tv.