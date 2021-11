Red Bull vindt het uiterst verdacht dat Mercedes plotseling vleugels heeft

"Het lijkt me logisch: we zijn geen vrienden en moeten ook niet doen alsof dat wel zo is. De strijd is extreem intens. Toto wordt zenuwachtig. Daarom vloekt hij de laatste tijd zo vaak. Hij staat onder druk. Geweldig toch?"

Ontnuchterend was de repliek van Wolff nadat de FIA zijn verzoek van tafel had geveegd. "We deden dit alleen om een discussie uit te lokken. We dachten niet dat er iets te winnen viel."

Dat bleek. Mercedes zorgde met een volgens Wolff "bescheiden dossiertje nieuw bewijs" voor onrust in de aanloop naar de Grand Prix van Qatar. De aanval op Verstappens verdedigende acties tegen Hamilton in de Braziliaanse GP werd afgeslagen. Autosportfederatie FIA zag in de aangeleverde cockpit-videobeelden geen reden om een onderzoek te openen en een straf te heroverwegen, maar de affaire zet de toon voor de seizoensontknoping.

Wolff en Horner zijn als boksers in de ring. Alles lijkt geoorloofd om elkaar te raken en aan het wankelen te brengen. Media en zelfs de wedstrijdleiding worden in stelling gebracht om een knock-out uit te delen. De sfeer is grimmig en dat zal tot half december - na Qatar volgen nog twee races - zo blijven.

In de schaduw van het individuele titanenduel is de strijd Red Bull versus Mercedes minstens zo relevant. Al was het maar omdat het draait om prestige, afgunst en miljoeneninkomsten.

Eén stuurfoutje, een aanvaring of een technisch mankement kan Hamilton of Verstappen de titel kosten. "Het gaat om de details. Dat is het hele jaar al zo en dat zal ook hier en in Saudi-Arabië en Abu Dhabi zo zijn", voorspelt Verstappen.

In het heetst van de strijd zoeken beide topteams op jacht naar elke milliseconde de grenzen op, maar Mercedes-baas Wolff maakt zich geen zorgen. "Er is niets aan de hand. We houden ons aan de regels. Red Bull ziet spoken. Niemand komt opzettelijk op het circuit met een illegale vleugel. Dan ben je knettergek. Daar kom je niet mee weg. De wereld is er veel te transparant voor."

En provocerend: "We willen best een kopie naar hun hoofdkwartier in Milton Keynes sturen. Onze vleugel is al een keer of veertien door de FIA gecontroleerd. Ze hebben alle tekeningen. Er wordt zoveel poppenkast van gemaakt dat het reageren op alle geruchten voor ons bijna een fulltime-baan is."

Cruciale rol FIA

"We hebben allemaal gezien hoe snel Lewis Hamilton plotseling in Brazilië was", pareert Horner. "Het verschil in topsnelheid was enorm en de vraag is of dat alleen aan een verse motor ligt. We willen weten of ze zich aan de regels houden en hebben zo onze bedenkingen over hun flexibele achtervleugel."

Zo verandert de Formule 1 in een potje Big Brother in het Midden-Oosten. "Mercedes houdt onze auto in de gaten en wij hun auto ook", bevestigt Horner. "Als wij denken dat ze valsspelen, dienen we een protest in. Er staat zoveel op het spel. We willen een gelijk speelveld, moeten de FIA vertrouwen en zorgen dat ze scherper controleren. Hun rol is cruciaal. De regels zijn erg complex, maar de beslissing moet vallen óp de baan."