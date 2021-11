Ajax mist een breekijzer: 'Je moet voor elk scenario een plan hebben'

Ajax speelde de laatste twee eredivisieduels doelpuntloos gelijk tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Met Danilo hebben de Amsterdammers niet het gewenste breekijzer in huis. "Ieder team moet een goede pinchhitter hebben", meent Pierre van Hooijdonk. Ajax maakte het dit seizoen in de grote wedstrijden meer dan waar. De duels in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0 en 1-3) waren indrukwekkend en ook de eredivisietopper tegen PSV werd overtuigend gewonnen (5-0). Desondanks staat Ajax in de eredivisie momenteel op evenveel verliespunten als de Eindhovenaren. Feyenoord heeft zelfs minder verliespunten en staat virtueel dus boven de ploeg van Erik ten Hag. Hoe dat kan? Ajax loopt zich vaak stuk op de kleintjes en heeft geen spelers op de bank zitten die een wedstrijd kunnen openbreken. 'Niet poppetje voor poppetje' "Ik vind dat je als elftal voor elk scenario een plan moet hebben", zegt Van Hooijdonk die zich met tien doelpunten met recht de invalkoning van het Nederlands elftal mag noemen. "Dus als het even niet loopt of je komt achter te staan, moet je iemand op de bank hebben zitten die iets anders brengt. Met Danilo is het poppetje voor poppetje wisselen." In voorgaande jaren had Ajax met Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey juist wel types in de selectie die als invaller iets konden forceren. Waar de bijdrage van Danilo als invaller met één doelpunt, de 8-0 tegen SC Cambuur, minimaal is, deden zijn voorgangers Huntelaar (18) en Brobbey (5) dat beduidend beter.

Statistieken pinchhitters Ajax - NOS/Opta

Ook Feyenoord heeft dit seizoen met Cyriel Dessers een ideale supersub in huis. De Belgische spits maakte in de eredivisie al vier doelpunten als invaller en bezorgde zijn team cruciale punten in de titelstrijd. Er zal bij Ajax dus met enige jaloezie naar de aartsrivaal worden gekeken. Toch? "Nee, dat denk ik niet", zegt Danny Koevermans, die als speler van AZ en PSV vijftien keer scoorde als invaller. "Ajax heeft een fantastische selectie. Een pinchhitter nodig? Ze hebben een monster in de spits staan met Haller. Die is ook gewoon groot, sterk én scoort. Hij bezit alle kwaliteiten die een pinchhitter moet hebben. En dat het nu twee keer 0-0 wordt... Ik denk dat ze er niet wakker van liggen in Amsterdam." Haller 1.5 "Je zou ook het spel mét Haller kunnen veranderen als de wedstrijd daarom vraagt", vult Van Hooijdonk aan. "Maar dat is dan niet meer de Haller van de eerste 75 minuten. Die moet dan een Haller 1.5 tevoorschijn toveren, zodat ze van tactiek kunnen veranderen tijdens de wedstrijd."

Quote Natuurlijk zou Ajax het lekker vinden als ze Wout Weghorst op de bank hebben zitten, maar die is daar veel te goed voor. Danny Koevermans, oud-speler van AZ en PSV

Koevermans vindt, in tegenstelling tot Van Hooijdonk, dat het hebben van een echte pinchhitter geen must is. "Het lukt nu twee wedstrijden niet en dan wordt gelijk geconcludeerd dat Ajax een speler mist die een wedstrijd kan openbreken. Ik vind het zo opportunistisch. Ik denk dat Ajax die wedstrijden straks gewoon weer gaat winnen." "Ajax heeft zoveel voetballende kwaliteiten. Dus dat Erik ten Hag het niet nodig vindt om lange ballen te spelen en een pinchhitter erin te brengen, snap ik heel goed." Puur en alleen als stand-in Hoewel hij het wel een luxe vindt als een ploeg een pinchhitter in de selectie heeft rondlopen, ziet Koevermans een probleem bij het vinden van een geschikt breekijzer.

Danny Koevermans viert een doelpunt met Shota Arveladze (2006) - ANP