Wekdienst 21/11: Woonprotest in Utrecht • Eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter in eredivisie

Goedemorgen! Utrecht wordt gedemonstreerd tegen de woningcrisis en in de eredivisie is het een historische dag: voor het eerst komt er een vrouwelijke assistent-scheidsrechter in actie.

Eerst het weer: vanochtend verlaat de regen via Limburg het land, waarna vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Wel is nog een enkele bui mogelijk. De temperatuur ligt 's ochtends nog rond 10 graden maar gaat in de middag aan een gestage daling beginnen. In de nacht naar maandag kan het landinwaarts tot een graadje vorst komen.

weer 21/11 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Voor het eerst in de geschiedenis van de eredivisie staat er een vrouwelijke assistent-scheidsrechter op het veld. Bij de wedstrijd Go Ahead Eagles - FC Groningen komt Franca Overtoom in actie.

Een brede groep van huurdersorganisaties, bewonersgroepen, activisten en lokale politici gaat in Utrecht demonstreren tegen de wooncrisis. Het 'woonprotest' begint om 13.00 uur op het Jaarbeursplein, waarna een mars door de stad volgt.

Rijkswaterstaat gaat opnieuw proberen om de oude boogbrug over de Lek bij Vianen weg te slepen. Twee weken geleden mislukte dat, doordat een van de trekkabels beschadigd raakte.

De Grote Prijs van Qatar is de op twee na laatste race van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen staat in het kampioenschap aan kop, met 14 punten voorsprong op Lewis Hamilton. De coureurs rijden voor het eerst op het circuit van Losail. De start is om 15.00 uur, de race is te volgen in ons liveblog.

Wat heb je gemist? De politie is gisteravond op verschillende plaatsen in de weer geweest met rellende jongeren. Onder meer uit Den Haag, Roermond, Stein, Urk en Bunschoten kwamen berichten van onrust en geweld. Zeker 28 verdachten zijn gearresteerd. In Rotterdam, waar het vrijdagavond uit de hand was gelopen, bleef het rustig. In Den Haag waren ongeregeldheden in de Schilderswijk en Transvaal. Burgemeester Van Zanen had voor die wijken een noodbevel afgegeven. Relschoppers stichtten op straat brand en gooiden met zwaar vuurwerk. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een rijdende ambulance, die een patiënt vervoerde.

Ander nieuws uit de nacht: Trein knalt op scooter die op spoor was gelegd, 'misselijke grap': Volgens de politie in Groningen raakte niemand gewond, maar is de machinist wel erg geschrokken.

Consumentenbond: kassabon in supermarkt nog steeds vol fouten: De prijzen van boodschappen zijn op de kassabon vaak anders dan op het prijskaartje bij het schap - en meestal is het verschil in het nadeel van de klant.

Vliegveld La Palma weer dicht vanwege vulkaanas: Door de activiteit van de Cumbre Vieja-vulkaan zijn zeker twintig binnenlandse vluchten geannuleerd, En dan nog even dit: Over de situatie van de Chinese tennisster Peng Shuai blijft nog veel onduidelijk. Ze is de afgelopen weken niet in het openbaar verschenen nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli betichtte van seksueel misbruik. Chinese staatsmedia delen sinds gisteren filmpjes van de tennisster op Twitter. Daarin is te zien hoe ze in een restaurant zit en op een tennistoernooi verschijnt. De beelden zijn verspreid door onder anderen Hu Xijin, de hoofdredacteur van de staatskrant Global Times, en iemand van de staatstelevisie. Zij deelden gisteren ook al foto's die moeten aantonen dat het goed gaat met Peng. Over het wel en wee van Peng is geen duidelijkheid sinds ze begin november met haar aantijgingen kwam op Weibo, de Chinese variant van Twitter. Het bewuste bericht werd verwijderd en Peng verdween uit het openbaar. In de zwaar gecensureerde Chinese media is niets over de zaak of over Peng te vinden.

Peng Shuai autographs balls for the kids at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals in Beijing. pic.twitter.com/uPVxlNK1cQ — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 21, 2021