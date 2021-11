Chinese staatsmedia tonen nieuwe beelden tennisster Peng Shuai

Er zijn nieuwe beelden online gezet van Peng Shuai, de Chinese tennisster die al weken niet meer in het openbaar is verschenen nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli betichtte van seksueel misbruik. In filmpjes die op Twitter worden gedeeld door medewerkers van staatsmedia is Peng te zien bij een tennistoernooi in Peking. Gisteravond was al een video gedeeld waarop ze met anderen te zien was in een restaurant.

In de video's zegt Peng niets over hoe het met haar gaat of onder welke omstandigheden ze zijn opgenomen. In een van de filmpjes van het tennistoernooi wordt ze geïntroduceerd door de speaker; op de ander signeert ze ballen en poseert ze met jeugdspelers.

De beelden zijn verspreid door onder anderen Hu Xijin, de hoofdredacteur van de staatskrant Global Times, en iemand van de staatstelevisie. Zij deelden gisteren ook al foto's die moeten aantonen dat het goed gaat met Peng.

Dreigement WTA

Over het wel en wee van Peng is geen duidelijkheid sinds ze begin november met haar aantijgingen kwam op Weibo, de Chinese vairant van Twitter. Het bewuste bericht werd verwijderd en Peng verdween uit het openbaar. In de zwaar gecensureerde Chinese media is niets over de zaak of over Peng te vinden.

Vrouwentennisbond WTA zei vrijdag nog te overwegen om geen toernooien meer te spelen in China, zolang er geen duidelijkheid is over Pengs situatie. WTA-voorzitter Simon zei naar aanleiding van de video uit het restaurant dat de beelden onvoldoende bewijs zijn dat Peng veilig en vrij is.