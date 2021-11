Djokovic weer voortijdig naar huis, Zverev door naar eindstrijd ATP Finals

Het had het jaar moeten worden van de Golden Slam. Maar nadat Novak Djokovic op de Olympische Spelen al had verloren van Alexander Zverev en op de US Open het onderspit dolf tegen Daniil Medvedev, is ook de ATP Finals voortijdig afgelopen voor de Serviër.

Zverev en Djokovic schotelden de Italiaanse fans wel een hoogstaand duel voor. Met name het spel van de Duitser was indrukwekkend. Hij serveerde geweldig en maakte amper fouten.

Ook als Djokovic via een langere rally het punt wilde maken, bleef Zverev rustig en sloeg hij geregeld zelf toe. Djokovic miste in de eerste set op 5-4 een setpunt, werkte op 5-5 twee breakpoints weg, maar verloor de tiebreak.

Troostprijs

Hij kwam langszij na een break op 4-4 in de tweede set, maar was in de derde set niet opgewassen tegen het Duitse servicegeweld. Voor Djokovic is het al de vijfde keer op rij dat hij geen succes heeft in het eindejaarstoernooi, dat tot dit jaar altijd in Londen werd gehouden.

Zijn seizoen zit er overigens nog niet helemaal op. Eind november komt Djokovic nog in actie voor de Davis Cup met Servië. Daarna mag hij met vakantie. Hij verliet de hal in Turijn in elk geval wel met een troostprijs; voor de zevende keer sluit hij het jaar af als nummer één van de wereld - een record.