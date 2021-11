Camp Nou stroomt weer vol, Depay grote man bij Barcelona tijdens debuut Xavi

Zo stroomden de tribunes weer behoorlijk vol, met een kleine 75.000 toeschouwers in Camp Nou. Dat is ongeveer het dubbele aantal fans als tijdens de laatste thuiswedstrijd, drie weken geleden tegen Alavés.

Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die eind vorige maand werd ontslagen. De trainerswissel heeft duidelijk wat losgemaakt in de stad.

De enige goal van de wedstrijd werd uitbundig gevierd. De aanleiding voor de strafschop was nog discutabel, want Depay leek wel erg makkelijk naar de grond te gaan bij een sliding van Leandro Cabrera. Maar de aanvaller schoot het buitenkansje daarna onberispelijk binnen.

Zijn eerste overwinning als trainer was wel een benauwde, want Espanyol kreeg nog twee goede kansen op de gelijkmaker. Maar Barcelona hield stand en stijgt naar de zesde plek in La Liga.

Over drie dagen kan de sportieve toekomst er nog rooskleuriger uit komen te zien, want dinsdag volgt een thuisduel met Benfica in de Champions League. Dan kan Barcelona overwintering in het miljardenbal veiligstellen, nadat het onder Koeman nog met twee kansloze nederlagen aan het toernooi was begonnen.