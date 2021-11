Heracles zet Fortuna opzij, maar indringers en vuurwerk ontsieren duel in Almelo

Toeschouwers zijn sinds een week, vanwege aangescherpte coronamaatregelen, niet toegestaan bij een sportwedstrijd. Vuurwerk is volgens de regels zelfs nooit toegestaan. Toch waren beiden aanwezig bij Heracles Almelo - Fortuna Sittard (3-1) zaterdagavond. Het was al geen gewone week voor de thuisploeg. Zondag bleek dat sterspeler Rai Vloet betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval. "Een bericht dat je nooit wil horen", liet technisch directeur Tim Gilissen vooraf weten. Zonder Vloet ("hij heeft tijd nodig om dit te verwerken, we weten niet hoe lang dat proces gaat duren") werkte Heracles langzaam maar zeker toe naar het duel met Fortuna, maar die wedstrijd was nog geen vijf minuten oud of het moest worden gestaakt. Bekijk hieronder hoe de eredivisieduels bij Sparta, AZ en Heracles werden ontsierd:

Er kwam rook en vuur uit een hoek van het verder lege Erve Asito Stadion in Almelo. Nadat even later ook nog supporters waren binnendrongen, wees arbiter Danny Makkelie kordaat naar de catacomben. Maar erger werd het niet voor de Heraclieden. Nadat het duel was hervat, ontspon zich een leuke eerste helft vol met kansen. Ismail Azzaoui verraste in de openingsfase doelman Yannick van Osch van afstand. Fortuna kwam snel langszij; Zian Flemming was bij de zijlijn eerder bij de bal dan doelman Janis Blaswich en schoot door diens benen raak. Bekijk hieronder het interview met technisch directeur Tim Gilissen over de situatie van Rai Vloet:

