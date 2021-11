Heracles zet Fortuna opzij, maar 'domme mensen' en vuurwerk ontsieren duel

Zonder Vloet ("hij heeft tijd nodig om dit te verwerken, we weten niet hoe lang dat proces gaat duren") werkte Heracles langzaam maar zeker toe naar het duel met Fortuna, maar die wedstrijd was nog geen vijf minuten oud of het moest worden gestaakt.

Het was al geen gewone week voor de thuisploeg. Zondag bleek dat sterspeler Rai Vloet betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval. "Een bericht dat je nooit wil horen", liet technisch directeur Tim Gilissen vooraf weten.

Maar erger werd het niet voor de Heraclieden. Nadat het duel was hervat, ontspon zich een leuke eerste helft vol met kansen. Ismail Azzaoui verraste in de openingsfase doelman Yannick van Osch van afstand.

Er kwam rook en vuur uit een hoek van het verder lege Erve Asito Stadion in Almelo. Nadat even later ook nog supporters waren binnendrongen, wees arbiter Danny Makkelie kordaat naar de catacomben.

Azzaoui zette Heracles na een half uur op 2-1 met een schot in de kruising, waarna Tijjani Noslin een kans op de 2-2 liet liggen, Blaswich redde.

Pas na een dik uur was er weer gevaar. Van Osch pakte een kopbal van Kaj Sierhuis, die even later een vrije trap binnen krulde (3-1). In de slotminuut poeierde Flemming een vrije trap nog op de lat.

Heracles-doelman en aanvoerder Janis Blaswich had het na afloop over "een moeilijke tijd. Voor ons, maar voor andere mensen is het heel veel erger. Daar gaat onze steun ook naar toe", doelde de Duitser op de situatie rond Vloet. "Ons doel was deze wedstrijd te winnen, te proberen om een vrij hoofd te krijgen daarvoor. Maar dat was heel moeilijk."

'Domme mensen'

Over het vuurwerk aan het begin van de wedstrijd, zei de captain dit: "De eerste vijftien minuten zijn wild geweest. Ook met de kleine onderbreking door een aantal domme mensen die in het stadion kwamen." Heracles-coach Frank Wormuth zag dat oponthoud achteraf nog als iets gunstigs. "De time-out na vier minuten was heel goed voor ons."

Doordat de drie punten in Twente bleven, steeg Heracles naar plaats 12 in de eredivisie met 14 punten uit 12 duels. Fortuna Sittard blijft steken op plek 17, met 9 punten uit 12 wedstrijden. PEC Zwolle staat laatste met 4 punten.