Politie druk met rellende jongeren, zeker 28 arrestaties

In Den Haag waren ongeregeldheden in de Schilderswijk en Transvaal. Burgemeester Van Zanen had voor die wijken een noodbevel afgegeven. Relschoppers stichtten op straat brand en gooiden met zwaar vuurwerk. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een rijdende ambulance, die een patiënt vervoerde.

De politie is gisteravond op verschillende plaatsen in de weer geweest met rellende jongeren. Onder meer uit Den Haag, Roermond, Stein, Urk en Bunschoten kwamen berichten van onrust en geweld. Zeker 28 verdachten zijn gearresteerd. In Rotterdam, waar het vrijdagavond uit de hand was gelopen , bleef het rustig.

Onrustig in Haagse Schilderswijk: politie grijpt in, meerdere arrestaties - NOS

Verderop in Limburg, in Stein, zorgde een groep van zo'n zestig jongeren voor overlast. Er werd vuurwerk naar politieauto's gegooid. Een persoon werd opgepakt. Voor het centrum geldt tot maandag een noodverordening.

Ook in Roermond was het onrustig. In de wijk De Kemp kwamen tientallen jongeren bij elkaar die vervolgens de politie bekogelden met vuurwerk. Daarop werden ze door de Mobiele Eenheid uiteen gejaagd en achtervolgd in de omliggende wijk, schrijft 1Limburg . Zeker twaalf verdachten werden gearresteerd , voor het bezit van zwaar vuurwerk, bedreiging, baldadigheid of het niet tonen van een identiteitsbewijs.

In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Van tevoren was een deel van Urk al aangewezen als risicogebied. Daarmee werd het mogelijk om preventief te fouilleren. Vorig week werd de politie ook al geconfronteerd met jongeren die vuurwerk gooiden.

In Bunschoten stak een groep van zo'n twintig jongeren vuurwerk af en werd een kliko aangestoken. Ook werd volgens RTV Utrecht vuurwerk richting een politieauto gegooid.

Op andere plaatsen in het land was uit voorzorg de politie aanwezig, omdat er berichten rondgingen dat er rellen dreigden. In Telegramgroepen was bijvoorbeeld opgeroepen te rellen in Eindhoven. Agenten controleerden identiteitsbewijzen van mensen in het centrum, schrijft Omroep Brabant.

Op het Museumplein in Amsterdam was de politie preventief aanwezig, zegt NH Nieuws. Horeca-eigenaren zouden een protest hebben willen organiseren met "zoveel mogelijk jeugd".

Voetbalwedstrijden gestaakt

Er ontstonden ook ongeregeldheden in twee voetbalstadions. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen mogen er geen supporters bij wedstrijden in de eredivisie zijn, maar in Alkmaar kwamen AZ-aanhangers toch het stadion in tijdens de wedstrijd tegen NEC. Enkele van hen liepen op het veld, waarop de wedstrijd kort werd gestaakt.

Ook Heracles-Fortuna Sittard werd stilgelegd. Daar werd ook vuurwerk op het veld gegooid. Buiten het stadion gooiden jongeren met vuurwerk naar de politie.

Bekijk hier beelden van de indringers in de voetbalstadions: