Onrust en noodbevel in Haagse wijken, ook elders politie bekogeld

De politie is op verschillende plaatsen in de weer met rellende jongeren. In Den Haag is het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal; daar geldt een noodbevel. Op beelden is onder meer te zien hoe op straat brand wordt gesticht en agenten achter relschoppers aangaan.

Op Twitter meldt de politie dat iemand een steen door de ruit van een rijdende ambulance heeft gegooid, waarmee een patiënt werd vervoerd. Verder is gegooid met zwaar vuurwerk en zijn vernielingen aangericht. De politie is massaal aanwezig in de Haagse wijken, met onder meer de Mobiele Eenheid en een waterkanon.

Urk en Limburg

Ook in andere delen van het land is het her en der onrustig. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk en ook in Roermond gooiden jongeren vuurwerk naar de politie.

Van tevoren was een deel van Urk al aangewezen als risicogebied. Daarmee werd het mogelijk om preventief te fouilleren. Vorig week werd de politie ook al geconfronteerd met jongeren die vuurwerk gooiden.

In de Roermondse wijk De Kemp kwamen tientallen jongeren bij elkaar. Ze gooiden daar met vuurwerk naar de politie. Daarop werden ze door de politie uiteen gejaagd en achtervolgd in de omliggende wijk, aldus 1Limburg.

Ook verderop in Limburg, in Stein, zorgden jongeren voor overlast. Er werd vuurwerk naar politieauto's gegooid. Er werd een noodbevel uitgevaardigd voor het centrum.

De politie greep vervolgens in: