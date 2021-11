Van Wolfswinkel bezorgt Twente met discutabele penalty late zege op Sparta

FC Twente heeft met moeite de uitwedstrijd tegen Sparta gewonnen. Vlak voor tijd benutte Ricky van Wolfswinkel een strafschop en bezorgde zijn ploeg na een matig optreden drie punten: 0-1.

Voor Sparta was de week nog zo goed begonnen met de miljoenentransfer van doelman Maduka Okoye naar het Engelse Watford. De talentvolle keeper vertrekt pas aan het einde van het seizoen en levert naar verluidt zeven miljoen euro op, een recordbedrag voor Sparta.

Fraaie doelpoging, knappe redding

Okoye liet ook tegen Twente weer een paar keer zien waarom hij in beeld kwam bij club uit de Premier League. De doelman was telkens alert bij de spaarzame kansen voor Twente, dat het meeste balbezit had, maar daar weinig mee uit wist te halen.

Zijn mooiste redding was halverwege de tweede helft, al was de doelpoging nog fraaier. Wout Brama volleerde een ingestudeerde corner in één keer hard op doel, maar hoewel de bal nog licht werd aangeraakt, liet Okoye zich niet verrassen.

Meerdere wedstrijden werden verstoord door indringers in de stadions en vuurwerk. Bij Sparta werd vlak buiten het stadion vuurwerk afgestoken: