AZ in blessuretijd naast NEC in tijdelijk stilgelegd duel vanwege binnendringers

AZ heeft ternauwernood de zevende nederlaag van het eredivisieseizoen voorkomen. Tegen NEC werd in blessuretijd een 1-0 achterstand weggepoetst.

Het duel in Alkmaar werd na ruim een kwartier spelen korte tijd stilgelegd. Scheidsrechter Jeroen Manschot had daartoe besloten, nadat een groep supporters het stadion was binnengedrongen.

Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in de stadions. Supporters van AZ hadden zich buiten het stadion verzameld en in de beginfase van de wedstrijd waren grote vuurwerkknallen te horen. Niet veel later drongen ze het stadion binnen, maar door stewards werden ze snel weer naar buiten gedirigeerd.

Het was niet alleen bij AZ onrustig, ook in Almelo en bij Sparta lieten de supporters van zich horen. Bekijk hieronder de beelden: