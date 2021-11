Voor het eerst in 328 competitieduels twee treffers Bonucci, record Zlatan

Juventus heeft in de Serie A de derde zege op rij geboekt. In Rome werd Lazio met 2-0 verslagen, waardoor de Turijnse formatie naar de zesde plek klom en in punten gelijk is gekomen met Lazio.

Juventus, met Matthijs de Ligt aan de aftrap, kwam tegen het spelbeeld in op voorsprong. Danilo Cataldi gleed Alvaro Morata onderuit en op advies van de VAR belandde de bal op de stip: een buitenkans die werd benut door Leonardo Bonucci.

Primeur na 328 duels

Lazio bakte er ondanks de achterstand niet veel van. In de slotfase vloerde doelman Pepe Reina Federico Chiesa en opnieuw maakte Bonucci geen fout vanaf elf meter. Zo scoorde hij voor het eerst in 328 competitieduels twee keer in één wedstrijd.