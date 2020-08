FIOD houdt man aan die voor 1 miljoen cash horloges kocht

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft gisteren een man van 23 aangehouden op verdenking van witwassen.

De man handelde in horloges en kocht sinds 2018 voor 1 miljoen euro contant aan exclusieve exemplaren. Dat viel verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder op, die daarover allemaal aan de bel trokken.

De FIOD doorzocht gisteren een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in de omgeving van Den Haag. Rechercheurs namen digitale en papieren administratie in beslag.

Vermoed wordt dat de man de dure horloges kocht in opdracht van criminelen, waarmee hij hun illegale inkomsten witwaste. Hij verzuimde bovendien ongebruikelijke transacties van boven de 10.000 euro te melden en om onderzoek te doen naar zijn klanten. Ook daarmee zou hij de wet hebben overtreden.