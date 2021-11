Van Gerwen onderuit in kwartfinales Grand Slam of Darts, ook Sherrock verliest

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de halve finales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton te bereiken. De drievoudig winnaar ging in de kwartfinales onderuit tegen de Engelsman Michael Smith: 16-13. Peter Wright won met dezelfde cijfers van Fallon Sherrock.

Van Gerwen liep vanaf de start al achter de feiten aan. Hij verloor de eerste vijf legs en kon dat verschil niet meer overbruggen, hoewel hij een aantal keer dichtbij kwam.

Twee keer knokte Van Gerwen zich terug tot op één leg van Smith (5-6 en 6-7), maar hij was te wisselvallig om de wedstrijd te kantelen. Zo miste hij te vaak een kans om Smith te breken, terwijl hij in zijn eigen legs wel 164 en 170 uitgooide.

Van Gerwen kwam van 15-10 nog wel terug tot 13-15, maar Smith hield zijn zenuwen genoeg in bedwang om de overwinning veilig te stellen. "Ik pakte mijn kansen niet", vertelde een balende Van Gerwen na afloop bij RTL 7. "Het was niet goed genoeg, de scherpte ontbrak."