In een politiebureau in Amsterdam heeft een man een baliemedewerker aangevallen met een mes. De vrouw achter de balie van politiebureau Burgwallen raakte daarbij licht gewond.

Ze is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden.

De verdachte is een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is ter plekke aangehouden. Het politiebureau, dat niet ver van het Centraal Station ligt, is voorlopig dicht.