Van der Poel ziet nog verbeterpunten na indrukwekkende race: 'Eerder versnellen'

"Het is heel lastig als je ziet dat de anderen rond de dertien minuten rijden. Vlak voor de start had ik bedacht om 12.45 te rijden, maar eenmaal aan de start twijfelde ik wel: ga ik echt vijftien seconden sneller zijn dan de anderen?"

Aan het begin van de week had Van der Poel zichzelf het doel gesteld om 12.40 te rijden op de langste afstand in een internationale wedstrijd, maar daar begon hij vlak voor de start aan te twijfelen.

"Misschien had ik iets eerder moeten versnellen", aldus de 25-jarige Zweed, die na twintig rondjes tussen de 30,0 en 30,4 wist door te versnellen naar vier hoge 29'ers. "Het is beter om tien rondes van 30.0 te rijden op het eind, denk ik."

Roest had het vooral in het tweede gedeelte van de 10.000 meter zwaar en eindigde uiteindelijk als negende, met een tijd van 13.15.08. "Ik voel vooral een heleboel teleurstelling. In de trainingen voel ik me goed, maar het kwam er vandaag zeker niet uit."

Tijdens de indrukwekkende rit van Van der Poel stond Patrick Roest uit te hijgen op het middenterrein. Roest, die zelf een teleurstellende race had gereden, kreeg wel het een en ander mee van de slotrit. "Ik heb er alleen maar met bewondering naar gekeken. Het is een bizarre tijd die hij hier neerzet. Ook als ik in topvorm ben, zal ik daar niet zo snel aan kunnen komen."

"De verzuring direct na afloop was sky high", legde Roest uit. "Geen wonder dus dat ik niet hard door kon schaatsen. Er moet iets gebeuren waardoor dat in de komende 10 kilometers beter gaat."

"We zullen er alles aan doen om het richting het OKT beter te doen. Er is zeker nog geen man overboord, maar ik weet ook wel dat er werk aan de winkel is. En dat het snel moet gebeuren. Dat is duidelijk."

Afreizen naar Noord-Amerika of niet?

Of we Roest ook bij de komende twee wereldbekers, in Salt Lake City en Calgary in actie gaan zien, is nog de vraag. "Het plan was al een beetje om Salt Lake City niet te rijden, maar ik moet wel even kijken hoe ik ervoor sta in het klassement."

Op basis van het wereldbekerklassement verdienen landen startbewijzen voor de Olympische Spelen van Peking. Dus Roest is er, in het belang van het Nederlandse schaatsen, alles aan gelegen om een zo hoog mogelijke klassering te bereiken. "Op de 5 kilometer sta ik er zeker nog goed genoeg voor, maar ik moet zondag wel een goede 1.500 meter rijden. Als ik dat niet doe, zal ik zeker naar Salt Lake City moeten."

Van der Poel wil laat starten op Spelen

Van der Poel heeft de knoop inmiddels doorgehakt en reist wel af naar Noord-Amerika. "We hebben veel discussie gehad over of ik daarheen moest gaan. Als ik het goed heb, ben ik nu geplaatst voor de Spelen, dus we zouden gewoon naar huis kunnen gaan en daar trainen."

Toch besloot de Zweed anders, omdat de ranking in het wereldbekerklassement ook van belang is voor de loting op de Spelen. En Van der Poel wil het liefst in een van de laatste paren rijden in Peking. "We kennen het olympische ijs nog niet. We hebben daar nog nooit geschaatst, dus als je in het eerst paar van start gaat, weet je nog niet wat er mogelijk is."

"Daarom vinden wij het het waard om naar de komende wereldbeker te gaan." Van der Poel geeft wel aan dat de focus dan vooral ligt op de trainingen en niet op de wedstrijd. "Ik zal niet het wereldrecord gaan aanvallen. Dat breekt mijn hart natuurlijk wel, maar we richten ons op de Spelen."