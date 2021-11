Messi maakt in speelronde veertien eindelijk eerste competitietreffer voor PSG

Lionel Messi heeft ruim drie maanden nadat Paris Saint-Germain zijn komst groots had aangekondigd eindelijk zijn eerste doelpunt in de Franse competitie te pakken. De vedette zette de 3-1 op het scorebord en tekende daarmee voor de eindstand in de wedstrijd tegen middenmoter FC Nantes.

De koploper van de Ligue 1 kwam na twee minuten al op voorsprong toen Kylian Mbappé de 1-0 binnentikte. Na ruim een uur spelen moest PSG-doelman Keylor Navas het veld ruimen, na een wilde actie kon hij met een rode kaart de kleedkamer opzoeken.

Comfortabele voorsprong

Zichtbaar geïrriteerd moest Neymar plaatsmaken voor reservedoelman Sergio Rico. Georginio Wijnaldum mocht een kwartier voor tijd invallen. Maar met tien man moest de ploeg van Mauricio Pochettino de gelijkmaker incasseren.

Vijf minuten later kwam de Parijse topclub alweer op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Dennis Appiah. Messi maakte vlak voor tijd vanaf de rand van het zestienmetergebied eindelijk zijn eerste treffer in de Franse competitie.

In de Champions League gedijt de Argentijn blijkbaar beter, daar heeft hij inmiddels drie doelpunten op zijn naam staan voor de Franse club.

PSG heeft een comfortabele koppositie te pakken, de club uit de hoofdstad leidt met 37 punten. De nummer twee, RC Lens, heeft 24 punten en speelt zondag tegen Stade Brest.