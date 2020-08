Ook softwaregigant Oracle heeft interesse in TikTok

TikTok - EPA

Ook de Amerikaanse softwaregigant Oracle is in gesprek met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, om de Amerikaanse tak van de populaire Chinese app over te nemen. Naast de Amerikaanse activiteiten gaat het ook om die in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, schrijft de Financial Times. De Amerikaanse president Trump dreigde eerder de app op zwart te zetten, tenzij een Amerikaanse koper zich meldt. Microsoft heeft bevestigd in gesprek te zijn met de app. Volgens ingewijden zou ook Twitter interesse hebben, schreef The Wall Street Journal. Oracle heeft volgens de bronnen al andere partijen benaderd, waaronder investeerders General Atlantic en Sequoia Capital, om samen te werken aan een overnamevoorstel. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Oracle heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving. Veiligheidsrisico De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico; China zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen kunnen komen. Het bedrijf ontkent dat hier sprake van is, maar om die reden wil de VS dat moederbedrijf ByteDance afstand doet van de Amerikaanse activiteiten van TikTok.

TikTok is een socialemedia-app van Chinese makelij die in het westen zeer populair is. Het idee is dat gebruikers, nu nog veelal jongeren, filmpjes van zo'n 15 seconden delen waarin op muziekacts of dansjes worden gedaan. De app heeft in de VS 100 miljoen gebruikers, in Nederland zo'n 3,5 miljoen en wereldwijd 800 miljoen.