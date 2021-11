Tienduizenden Oostenrijkers protesteren tegen lockdown en vaccinatieplicht

In Oostenrijk is geprotesteerd tegen de verscherping van de coronamaatregelen die maandag ingaan. In de hoofdstad Wenen waren zeker 35.000 mensen op de been. De stemming onder de demonstranten was volgens de politie opgewonden en er is een aantal mensen gearresteerd, onder meer voor het gooien van flessen naar de politie.

Directe aanleiding voor de demonstratie was de aankondiging afgelopen week door bondskanselier Schallenberg dat er een vaccinatieplicht voor iedereen aan zit te komen en dat Oostenrijk vanaf maandag in lockdown gaat, de vierde sinds het begin van de coronapandemie.

Tot de demonstratie was mede opgeroepen door de rechtse politieke partij FPÖ. De leider van deze partij, Herbert Kickl, was door corona niet in staat deel te nemen aan de betoging, maar hij was middels een videoboodschap toch van de partij. Hij riep op tot breed verzet. Eerder had hij de regering sterk bekritiseerd en gesproken van een dictatuur in Oostenrijk.

Neonazi's

Onder de demonstranten waren ook bij de autoriteiten bekende neonazi's en leden van andere rechtse groeperingen.

De Oostenrijkse regering besloot afgelopen week dat het land vanaf maandag zeker tien en maximaal twintig dagen in lockdown gaat. Daarnaast moeten alle Oostenrijkers zich op 1 februari ingeënt hebben. Ook is de 2G-regel ingevoerd, waardoor mensen die zich niet hebben laten vaccineren zich minder vrij kunnen bewegen.

De regering neemt de maatregelen vanwege het stijgende aantal besmettingen. Vandaag waren er 15.000 nieuwe positieve gevallen, op een inwoneraantal van net geen negen miljoen. Ter vergelijking: in Nederland waren er tot vanochtend 10.00 uur bijna 22.000 besmettingen bij een inwoneraantal dat bijna twee keer zo hoog is als in Oostenrijk.

Met de komende lockdown in aantocht namen veel Oostenrijkers de gelegenheid te baat om vandaag nog te gaan winkelen. De binnensteden en de winkelcentra waren vol. Vanaf maandag mogen mensen alleen voor de noodzakelijke dingen het huis uit.