Politiechef Rotterdam: 'Voordat agent gericht schiet, moet er echt wat gebeuren'

Relschoppers die gisteravond in Rotterdam met onder meer vuurwerk en stenen de confrontatie zochten met de politie, hadden alleen dat als doel. Dat zegt de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke in een reactie tegen de NOS: "Ik wil dit niet zien als demonstranten. Dit zijn wat mij betreft criminelen die pogingen hebben gedaan mijn politiemensen te verwonden of zelfs dood te maken." Volgens Westerbeke zijn er momenten geweest dat agenten echt in het nauw zijn gedreven door relschoppers. Dat is ook de reden dat er door de politie waarschuwingsschoten zijn gelost en er zelfs gericht is geschoten, aldus de politiechef: "Voordat een politieman zijn wapen trekt en schiet, en zelfs gericht schiet, moet er echt wat gebeuren. Dan moet er een situatie zijn ontstaan waarin ze dachten: ik kan me hier alleen nog uit redden door dat laatste middel te gebruiken." Op social media worden onder andere deze video's gedeeld van momenten waarop geschoten zou zijn:

De rijksrecherche doet nu onderzoek naar het gebruik door de politie van de dienstwapens. Op sociale media circuleren geruchten dat er mensen zijn overleden door politiekogels. Westerbeke ontkent dat met klem: "Dat klopt echt niet. Er zijn wel mensen door politiekogels geraakt en dat geeft natuurlijk altijd naar letsel."

Wat weten we over de rellen in Rotterdam? 51 relschoppers zijn volgens de politie gearresteerd, ongeveer de helft is minderjarig. De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land.

De politie meldde gisteravond dat er zeven gewonden waren onder niet-agenten, een actueler cijfer heeft de politie nog niet gegeven. Twee mensen raakten gewond door kogels, de rijksrecherche doet onderzoek en kijkt ook of het gaat om politiekogels.

"Talloze" agenten liepen volgens de politie lichte verwondingen op door belaging met stenen en vuurwerk, zoals gehoorschade. Eén agent raakte dusdanig gewond aan zijn been dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. Een andere agent is behandeld door ambulancemedewerkers.

Westerbeke spreekt van een "explosie van geweld met heel zwaar, grof, vuurwerk". De politie was niet voldoende voorbereid, zegt hij. Er was gerekend op een demonstratie van 50 tot 100 man, van een groep die vaker had gedemonstreerd tegen het coronabeleid: "Die demonstratie is ordinair gekaapt door relschoppers." Aanwezigen werden onder meer via Telegram-groepen aangemoedigd om deel te nemen. Bij deze gebeurtenissen had de politie daar geen zicht op, zegt Westerbeke: "We kunnen dat heel vaak wel zien, maar ook niet altijd. Op internet zijn veel plekken waar je niet gemakkelijk bij kan." Ook demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageerde vandaag op de rellen:

Grapperhaus: 'Dit zijn criminele samenwerkingsverbanden - NOS