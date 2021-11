Malen maakt eerste competitietreffer, Weghorst helpt Wolfsburg aan punt

Kort na rust kreeg Malen opnieuw een grote kans en ditmaal vloog de bal via de hak van een Stuttgart-speler binnen. Stuttgart kwam langszij via Roberto Massimo, maar na een messcherpe counter besliste Marco Reus het duel. De aanvoerder tikte van dichtbij simpel binnen.

Malen kreeg tegen Stuttgart voor rust Dortmunds beste kans, maar kopte ruim naast. Coulibaly had Stuttgart vervolgens op 1-0 kunnen zetten, maar doelman Gregor Kobel voorkwam met een knappe redding een doelpunt van de Belg.

Dortmund profiteerde met de overwinning van de uitglijder van Bayern München , dat vrijdag bij FC Augsburg verloor. Het verschil met de koploper is nu nog maar één punt.

Donyell Malen heeft zijn eerste competitietreffer voor Borussia Dortmund gemaakt in de 2-1 zege op VfB Stuttgart. Ook Wout Weghorst was belangrijk voor zijn ploeg. Hij scoorde en stond aan de basis van een tweede treffer, waardoor Wolfsburg een punt overhield aan het duel met Arminia Bielefeld: 2-2.

Nog geen anderhalve minuut later stond de Oranje-international ook de basis van de gelijkmaker met een slimme pass op de diepgaande Maximilian Philipp. Lukas Nmecha werd in het strafschopgebied aangespeeld, schoot de bal hard en hoog in het doel en redde zo een punt voor Wolfsburg.

Met het gelijkspel verspeelde Wolfsburg wel de vierde plaats aan Bayer Leverkusen, dat thuis met 1-0 te sterk was voor VfL Bochum.