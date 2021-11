PSV pakt koppositie eredivisie dankzij soepele thuiszege tegen Vitesse

PSV heeft zich, bij de hervatting van de eredivisie na een weekeinde van interlandvoetbal, opvallend eenvoudig ontdaan van Vitesse: 2-0. De Eindhovenaren gaan daardoor weer aan de leiding in de eredivisie met drie punten voorsprong op Ajax, dat zondag in actie komt bij RKC Waalwijk.

De eerste kans was voor Mario Götze, maar zijn schot miste kracht. In de negentiende minuut was het wel raak via Ibrahim Sangaré die de bal onderschepte en onhoudbaar in de verre hoek schoot: 1-0.

Tien minuten later klonk wederom het geluid van een bal die tegen het net aan werd geschoten in het lege Philips Stadion. Dit keer was het Bruma die uit een volley fraai scoorde. Vitesse kwam er in een eenzijdige eerste helft niet aan te pas.

Na rust kropen de Arnhemmers wat meer uit hun schulp, maar de kansen voor Loïs Openda en Matús Bero werden gekeerd door Joël Drommel. In de slotfase was Mario Götze dicht bij de 3-0 met een schot op de paal en kort voor tijd was invaller Oussama Darfalou nog gevaarlijk, maar ook zijn schot kon door Drommel worden gekeerd.