Beatrix bezoekt nakomelingen 'foute' Nederlanders

Prinses Beatrix heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Stichting Werkgroep Herkenning, een organisatie die zich inzet voor nakomelingen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de zijde van de bezetter kozen. Deze vrijwilligersorganisatie bestaat dit jaar 40 jaar en ziet het bezoek als erkenning voor het leed dat 'foute' Nederlanders en hun familie trof na na de bevrijding.

Naar schatting 150.000 Nederlanders collaboreerden tijdens de Tweede Wereldoorlog met de bezetter. Na de bevrijding werden zij soms hardhandig opgepakt. Vrouwen die een relatie met een Duitser hadden gehad, de Moffenmeiden, werden in het openbaar kaalgeschoren. Landwachten en andere NSB'ers die betrokken waren bij razzia's op Joden, verzetslieden of op een andere manier met de bezetter hadden samengewerkt, werden gearresteerd en opgesloten in de voormalige nazikampen voor Joden en verzetsmensen. Daar waren de voorzieningen en de behandeling slecht.

Tijdens haar bezoek ontving de prinses een jubileumboek met verhalen van leden. Daaruit blijkt dat lotgenotencontact van groot belang is geweest voor deze groep, die nooit aandacht heeft durven vragen voor trauma's die de leden hebben opgelopen door de keuzes of het gedrag van hun ouders of grootouders tijdens de oorlog. Verder nam de voormalige koningin deel aan een rondetafelgesprek met eerste, tweede en derde generatie nabestaanden van 'foute' Nederlanders. Jeanne Diele (83), kind van een NSB'er, werd gepest en buitengesloten na de oorlog. Haar hele leven worstelde ze ermee:

'Niemand wilde met dat lelijke NSB-kind spelen' - NOS