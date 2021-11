MeToo op TikTok: jongeren bespreken seksueel overschrijdend gedrag

'Aan me zitten terwijl ik lig te slapen is niet zo netjes hé, J en C.' Dit soort teksten zitten in TikTok video's die nu massaal door jongeren gemaakt worden. Op de muziek van het R&B-nummer Don't van Bryson Tiller delen duizenden jongeren hun ervaringen met seksueel overschrijdend gedrag. De trend is over komen waaien uit Amerika en is in Nederland al een week trending. Volgens experts lijkt het op een moderne versie van de Twitterhashtag #Metoo uit 2017.

De video's zien er, zoals gebruikelijk op TikTok, allemaal hetzelfde uit. Jongeren playbacken het nummer en in beeld verschijnt een tekst waarin ze uitleggen wat hen is overkomen. het zijn verhalen over het verspreiden van naaktfoto's en aanranding. De teksten eindigen met een oordeel, als 'niet zo netjes he?' en 'niet zo lief he?' Soms wordt hier een naam aan toegevoegd, alleen de eerste letter van een naam of in andere gevallen helemaal geen naam.