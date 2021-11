Verdachte van dood Bulgaarse vrouw in Den Haag zelf ook overleden

De man die van betrokkenheid wordt verdacht bij de dood van een 31-jarige Bulgaarse vrouw in Den Haag, is dood aangetroffen in Bulgarije. Dat meldt de Haagse politie. Volgens Omroep West werd de 33-jarige man gisteravond door Bulgaarse agenten gevonden in een woning in de hoofdstad Sofia.

De Bulgaarse vrouw was eerder deze week als vermist opgegeven. Ze werd donderdagavond dood aangetroffen in een woning aan de Emmastaat. De politie zei toen dat ze waarschijnlijk om het leven is gekomen door een misdrijf. Het Team Grootschalige Opschaling doet onderzoek naar de zaak.

Onderzoek in Sofia

De politie nam donderdagavond ook contact op met de Bulgaarse autoriteiten. Het vermoeden bestond dat een verdachte naar Bulgarije was gegaan. De Bulgaarse politie deed onderzoek in een woning in Sofia en trof daar het lichaam van de 33-jarige verdachte aan. Tegelijk zeggen de Bulgaarse autoriteiten dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid is nog in volle gang.