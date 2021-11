Van der Poel verpulvert concurrentie en baanrecord op 10.000 meter in Stavanger

In de wereldbeker wordt de tien kilometer dit seizoen niet meer verreden. Sterker nog, de volgende keer dat de langste afstand in een internationale wedstrijd op het programma staat is tijdens de Olympische Spelen van Peking, in februari 2022.

Jorrit Bergsma eindigde als tweede in 12.56,08, hij was bijna 18 seconden langzamer dan de Zweed. Olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen zet de derde tijd neer (13.00,23).

Schaatser Nils van der Poel heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger de concurrentie op de 10 kilometer verpulverd. De 25-jarige Zweed was met 12.38,92 niet alleen veel sneller dan zijn concurrenten, hij verbeterde het baanrecord van Sven Kramer met maar liefst 12 seconden.

Van der Poel en Bergsma, twee van de grote favorieten voor olympisch goud, reden tegen elkaar in de laatste rit. Van der Poel liet Bergsma al snel achter zich en kon in de laatste ronden zelfs nog rondjes van 29 seconden rijden.

Bergsma wist zijn rondetijden redelijk vlak te houden. Met rondes van hoog in de 30 en laag in de 31 seconden reed hij op flinke achterstand van Van der Poel een stabiele race.

Bloemen reed een vlakke 10 kilometer. De Canadees reed alleen rondjes 30 en 31 en finishte uiteindelijk in 13.00,23, wat goed was voor brons.

Roest stort in

Patrick Roest kwam in 13.15,08 niet verder dan de negende plek. De 25-jarige Lekkerkerker reed in dezelfde rit als Aleksander Roemjantsev en ging stabiel van start, maar in het tweede gedeelte stortte hij in. Roemantsjev ging er snel vandoor en sloeg een enorm gat met de Nederlander, die de race afsloot met rondes van 32 en 33 seconden.

Daarmee was Roest zelfs langzamer dan Kars Jansman, die in de ochtend in de B-groep in actie kwam en daarin tweede werd in 13.10,07.

Sven Kramer deed niet mee in Stavanger. Hij is zoekende naar zijn vorm en heeft gekozen voor een extra trainingsblok in plaats van wedstrijden. Kramer komt pas eind december tijdens het OKT pas weer in actie in wedstrijdverband.

Dubreuil snelste op 500 meter

Laurent Dubreuil won eerder op de dag de 500 meter in Stavanger. De 29-jarige Canadees sprintte naar een tijd van 34,57 en was daarmee de Rus Artjom Arefjev (34,60) en de Pool Marek Kania (34,65) te snel af.