Dubreuil sprint naar zege op 500 meter bij wereldbeker in Stavanger

Schaatser Laurent Dubreuil heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger de eerste 500 meter gewonnen. De 29-jarige Canadees sprintte naar een tijd van 34,57 en was daarmee de Rus Artjom Arefjev (34,60) en de Pool Marek Kania (34,65) te snel af.

Dubreuil, de regerend wereldkampioen op de kortste sprintafstand, stond slechts één keer eerder op de hoogste trede van een wereldbekerpodium.

Kai Verbij was, net als vorige week in Tomaszów Mazowiecki, de beste Nederlander. Hij dook nipt onder de 35 seconden en finishte in 34,98, goed voor plek acht.