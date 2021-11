Medvedev beëindigt in halve finales ATP Finals simpel het sprookje van debutant Ruud

Daniil Medvedev heeft net als vorig jaar de eindstrijd bereikt bij de ATP Finals, het seizoenstoetje in het mannentennis. De titelhouder schoof in Turijn Casper Ruud eenvoudig opzij: 6-4, 6-2.

Ruud leverde zijn tweede opslagbeurt in ondanks een 40-15 voorsprong en slaagde er in de eerste set niet in om zelf een breekkans af te dwingen tegen Medvedev, de nummer twee van de wereld.

In de groepsfase werd Ruud, zelf de nummer acht van de wereldranglijst, zowel tegen Cameron Norrie als Andrej Roeblev weggeslagen in de eerste set, waarna hij alsnog als winnaar van de baan stapte.

Ook nu besloot hij agressiever te gaan spelen en meer risico te gaan leggen in zijn slagen, maar Medvedev kreeg hij er niet mee op de knieën. De Rus gaf wederom geen breekkans weg en won de tweede set met 6-2.

Medevev treft in de finale de winnaar van Novak Djokovic-Alexander Zverev, die om 21.00 uur aan hun halve eindstrijd beginnen.