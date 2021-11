De uitzending van 20 november

Journalist Lotfi el Hamidi van het NRC was bij de rellen en vertelt in Nieuwsuur wat hij heeft gezien.

Tijdens een onaangekondigde demonstratie tegen de mogelijke komst van een 2G-maatregel braken ongeregeldheden uit op en rond de Coolsingel in Rotterdam. Met tientallen arrestaties en twee gewonden door een kogel tot gevolg. De rijksrecherche onderzoekt nog of het om politiekogels gaat. Bij de ongeregeldheden raakten ook agenten gewond.

Toenemend geweld tegen politie

De politie ziet steeds vaker dat er grof geweld wordt gebruikt tegen agenten. Korpschef Henk van Essen sprak eerder al zijn zorgen uit over de agressie tegen politiemensen.

In de studio van Nieuwsuur is Henk van Essen vanavond te gast om te praten over deze trend en over hoe deze gestopt kan worden.