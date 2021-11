Van de Beek scoort voor verliezend United, koploper Chelsea simpel langs Leicester

Donny van de Beek heeft in een van zijn spaarzame optredens voor Manchester United gescoord, maar stapte in Watford wel met pijnlijke nederlaag van het veld: 4-1. De middenvelder kreeg pas voor de vijfde keer dit seizoen speelminuten van trainer Ole Gunnar Solskjaer, wiens positie door het verlies tegen een van de degradatiekandidaten verder onder druk zal komen te staan. Koploper Chelsea wint weer Chelsea zette zijn kandidatuur voor de Engelse landstitel nog maar eens luister bij met een overtuigende wedstrijd op bezoek bij Leicester City. De ploeg van Hakim Ziyech, die in de tweede helft inviel, won met 3-0. Chelsea bleef met de zege in Leicester voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen. De Londenaren blijven nog minimaal een week koploper in de Premier League, de voorsprong op eerste achtervolgers Manchester City en West Ham United - die beide nog in actie komen - bedraagt zes punten.

Stand Premier League 20-11 - NOS

De nederlaag van Manchester United bij Watford was alweer het vijfde verlies van dit Premier League-seizoen. De thuisploeg heerste voor rust en kwam op 2-0 via goals van Joshua King en Ismïla Sarr, die na tien minuten een penalty had gemist. Met de komst van Van de Beek na rust waren de rollen omgedraaid. De oud-Ajacied viel ijzersterk in en kopte op aangeven van Cristiano Ronaldo al snel raak. Hij had tot nu toe alleen bij zijn debuut (september 2020) gescoord voor United. Van de Beek strooide vervolgens met fijne passjes, maar de 2-2 bleef uit. Ook nadat Harry Maguire rood had gekregen, waren de beste kansen voor United, maar in de extra tijd scoorden João Pedro en Emmanuel Dennis voor Watford.

Ole Gunnar Solskjaer - AFP

Chelsea kwam na een klein kwartier op voorsprong via Antonio Rüdiger (0-1), maar toen had de Engelse koploper de lat al geraakt via Ben Chilwell, de voormalig Leicester City-speler die bij ieder balcontact werd uitgefloten. Binnen het half uur verdubbelde Chelsea de score. De opstomende N'Golo Kanté, eveneens ex-Leicester, werd geen strobreed in de weg gelegd en schoot overtuigend binnen (0-2). Leicester kende na een uur een opleving, maar dat drukte Chelsea snel de kop in met de 0-3. De vrijstaande Christian Pulisic werd gevonden door mede-invaller Ziyech en tekende voor de eindstand.

