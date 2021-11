Koploper Chelsea simpel langs Leicester City, invaller Ziyech goed voor assist

Chelsea heeft zijn kandidatuur voor de Engelse landstitel nog maar eens luister bijgezet met een overtuigende wedstrijd op bezoek bij Leicester City. De ploeg van Hakim Ziyech, die in de tweede helft inviel, won met 3-0.

En die marge was dus niet geflatteerd. Toen Chelsea na een klein kwartier op voorsprong kwam via Antonio Rüdiger (0-1), had de Engelse koploper de lat al geraakt via Ben Chilwell, de voormalig Leicester City-speler die bij ieder balcontact werd uitgefloten.